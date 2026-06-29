Skënder Gega vlerëson Ylber Ramadanin: Kam dëgjuar vetëm fjalë të mira për të

I pranishëm në emisionin “Kampionët” në TV Klan, ish-trajneri i Partizanit, Skënder Gega, foli edhe për Ylber Ramadanin. Meqë të dy ndodheshin në panel, Gega shprehu hapur vlerësimin e tij për mesfushorin e Kombëtares shqiptare, duke nënvizuar se nuk pati mundësinë të punonte me të te Partizani.

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“Për Ramadanin, fjalët janë të pakta. Ky është një person dhe një lojtar që gjithmonë ka folur pak. E kanë paragjykuar. Ka ardhur nga pjesa tjetër e Shqipërisë që është Kosova, se nuk themi dot kosovar, por shqiptar i Kosovës. Ka ardhur në Tiranë me përpjekje, me sakrifica. Ka gjetur rrugën e tij, falë punës. Edhe me Kombëtaren, sidomos në elimintoret, ka qenë i jashtëzakonshëm.

Për çdo trajner, mënyra se si luan, është i domosdoshëm, pasi është njeri që mban balancat brenda fushës, me aq sa njoh edhe jashtë fushe. I vuri vulën në Itali, sepse atje nuk ka mik. Unë nuk kam pasur fatin që të jem me të, pasi vitin që shkova unë, Ramadani u largua nga Partizani. Por, kam dëgjuar fjalët më të mira, kam qenë gjithmonë mbështetës i tij”, ka thënë Skënder Gega.





Shtuar 29.06.2026 13:04

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