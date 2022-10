Ndeshja mes Leeds dhe Arsenal u ndërpre papritur në minutën e tretë!

Shkak është bërë ndërprerja e energjisë elektrike në Elland Road, siç ka bërë të ditur ekipi nga Londra.

Do të shohim nëse ndeshja do të vazhdojë apo do të shtyhet. /G.D albeu.com/