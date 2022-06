Skena të pabesueshme: Skuadra shënoi 41 autogola, përjashtohen 4 ekipe

Katër çerekfinalistët e Afrikës së Jugut janë përjashtuar nga gara për shkak të trukimeve të ndeshjeve. Megjithatë, ajo që i tronditi të gjithë ishte niveli i mobiljeve që u pa.

Shivulani Dangerous Tigers, Kotoko Happy Boys FC, Nsami Mighty Birds FC, Matiyasi FC janë emrat e këtyre skuadrave. Dy skuadrat e para luftuan për pozitën e parë në tabelë. Tigrat festuan ndaj Kotokut me rezultatin 33:1, ndërsa Matijasi mposhti Esami me 59:1. Për të gjithë situatën ka folur edhe presidenti i rajonit Mopani, Vincent Ramfago, shkruan albeu.com.

SHOCKING RESULTS ‼️‼️‼️

Limpopo

SAFA Mopani Zebras Stream A

Shivulani Dangerous Tigers FC 33 – 1 Kotoko Happy Boys FC

Nsami Mighty Birds FC 1 – 59 Matiyasi FC

SAFA Mopani Region says they are waiting for the referee’s match reports before commenting.#SAFARegionalLeague

— Football Stage (@Football__Stage) May 23, 2022