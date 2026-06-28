Skandali i marketingut në Botëror: si “markat e ndaluara” morën vëmendjen kryesore

Levi’s, Heinz dhe Beats nuk parashikoheshin të ishin mes emrave më të komentuar të këtij Botërori.
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Megjithatë, edhe pse FIFA ka ndërmarrë masa të forta që këto marka të mos shfaqen gjatë turneut, efekti i krijuar ka qenë i kundërt: ato janë kthyer në disa nga temat më të përfolura të kompeticionit.
Në San Francisko, jashtë stadiumit Levi’s, logoja e njohur është fshehur nën një tarp të bardhë.
Në ambientet e medias, emri i Heinz mbi shishet e ketchup-it është mbuluar me ngjitës.
Njësoj ka ndodhur edhe me futbollistët, si në rastin e Jamal Musialës, ku para ndeshjes logoja e Beats në kufjet e tij u mbulua me shirit.
Këto marka nuk bëjnë pjesë te sponsorët zyrtarë të FIFA-s, por pikërisht përpjekja për t’ua ndaluar ekspozimin i ka bërë edhe më të dukshme.
Ky është i ashtuquajturi “Efekti Streisand”, kur tentativa për të fshehur diçka përfundon duke e bërë atë më të famshme.
Qëndrimi i FIFA-s nuk lidhet me inat, por me mbrojtjen e sponsorëve zyrtarë, të cilët paguajnë miliona për të pasur ekskluzivitet.
Për këtë arsye, organizata mbikëqyr me kujdes çdo element që lidhet me dukshmërinë brenda stadiumeve.
Sidoqoftë, përvoja ka treguar se “ambush marketing” shpesh e kthen këtë lloj kontrolli në bumerang.
Që nga tifozët holandezë në 2006, te episodet me Bavaria dhe Budweiser, e deri te Beats në 2014, çdo tentativë për kufizim ka prodhuar edhe më shumë publicitet.
Këtë herë gjithashtu, markat e prekura kanë ditur ta përdorin situatën në favorin e tyre: Heinz e ktheu atë në një produkt të limituar, Beats e përdori si teaser marketingu, ndërsa Levi’s e transformoi mbulimin e logos në një fushatë globale.
Në përfundim, ndërsa sponsorët zyrtarë blejnë të drejta dhe sigurojnë prezencë të garantuar, janë pikërisht markat “e ndaluara” ato që po marrin vëmendjen e publikut.