Situata me Covid mbetet problematike, shtyhet ndeshja Arsenal – Wolves

Premier League vazhdon të jetë në një situatë të rëndëruar për shkak të situatës me Covid-19.

Deri më tani është shtyrë një numër i konsiderueshëm ndeshjesh, teksa ky numër vazhdon të rritet.

Ndeshja e radhës që është shtyrë është ajo e mesjavës mes Arsenalit dhe Wolves dhe këtë e ka njoftuar përmes një komunikate në Tëitter skuadra e “topçinjve”.

Komunikata e plotë:

“Jemi të zhgënjyer që njoftojmë se ndeshja ndaj Premierligës kundër Wolves të martën me 28 dhjetor është shtyrë shkaku i rasteve pozitive me COVID-19 te Ëolves”, shkruhet në komunikatë. /albeu.com

🚨 Our Premier League fixture against Wolves has been postponed 👇#ARSWOL

— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021