Simone Inzaghi pritet të largohet nga Al Hilali pas përfundimit të kontratës

Simone Inzaghi pritet ta mbyllë angazhimin e tij si trajner i Al Hilalit në përfundim të këtij sezoni, kur i skadon kontrata me klubin nga Arabia Saudite.
Sipas raportimeve, italiani u ka bërë të ditur drejtuesve të Al Hilalit se nuk synon ta zgjasë marrëveshjen, e cila përfundon në qershor të vitit të ardhshëm. Vendimi vjen pavarësisht pagës prej 26 milionë eurosh në vit.
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Pas largimit nga Interi, Inzaghi mori drejtimin e Al Hilalit në verën e vitit 2025. Gjatë qëndrimit në Arabinë Saudite, ai ka fituar vetëm Kupën e Mbretit.
Raportohet se trajneri dëshiron të kthehet në Itali për të punuar nga sezoni i ardhshëm. Juventusi dhe Napoli janë përmendur më herët si skuadra të interesuara për ta angazhuar.
Përpara emërimit te Al Hilali, Inzaghi kishte drejtuar Interin dhe Lazion, me të cilat kishte arritur suksese.