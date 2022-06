Si sot 20 vite më parë, “Fenomeni” mposhti i vetëm Gjermaninë në finalen e Kupës së Botës

Më 30 qershor 2002, Brazili fitoi trofeun e tij të pestë të Kupës së Botës, duke mposhtur Gjermaninë 2-0 para një turme prej 69,029 në stadiumin ndërkombëtar në Yokohama, Japoni.

Brazili arriti në finale me një rekord perfekt, pasi kishte fituar të tre ndeshjet e fazës së grupeve, duke kaluar më pas në raundet e eliminimit me fitore ndaj Belgjikës (2-0), Anglisë (2-1) dhe Turqisë (1-0). Sulmuesi Ronaldo shënoi gjithsej gjashtë gola në ato raunde të mëparshme, duke e bërë atë golashënuesin më të mirë të turneut. Ndërkohë, e vetmja njollë në rrugën e Gjermanisë ishte një barazim 1-1 me Irlandën në fazën e grupeve përpara se të arrinte në finale me fitoret ndaj Paraguait (1-0), Shteteve të Bashkuara (1-0) dhe bashkë-pritësve Korenë e Jugut ( 1-0).

Ronaldo “Fenomeni” vazhdoi shënimin e tij në finale, duke u hapur me një gol në minutën e 67-të pasi portieri dhe kapiteni gjerman Oliver Kahn e derdhi topin në këmbët e Ronaldos. Ai mundi sërish Kahn në minutën e 79-të me një goditje nga pjesa e sipërme e zonës për të rritur epërsinë e Brazilit 2-0, ku do të qëndronte deri në fishkëllimën e fundit.

Ronaldo fitoi çmimin Këpuca e Artë e turneut dhe përfundoi i dyti pas Kahn në votim për çmimin Topi i Artë si lojtari më i vlefshëm i turneut./ h.ll/albeu.com