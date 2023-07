Si ndryshon Milani me ardhjen e Pilisic

Në vitin 1954, në Itali u shfaq një film i destinuar të hynte në histori. Titullohej “Një amerikan në Romë”, me skenën ikonike të makaronave të gllabëruara nga Alberto Sordi. Rreth 70 vite më vonë, nuk është më kryeqyteti italian që sheh një VIP amerikan, por aeroporti i Malpensës, ku zbarkoi Christian Mate Pulisic mëngjesin e së mërkurës.

I linduri më 1998 do të jetë lojtar i Milanit, klubi me të cilin amerikani do të bashkohet për katër sezonet e ardhshme sportive. Nga ana tjetër, Chelsea do të marrë 20 milionë euro; një shifër e ulët duke marrë parasysh që blutë e blenë atë katër vite e gjysmë më parë për 64 milionë nga Borussia Dortmund.

SI NDRYSHON MILANI ME PULISIC

Pulisic do të jetë një lojtar kyç për trajnerin Pioli. Ish-lojtari i Chelsea dhe BVB ka mbuluar si rolin e sulmuesit anësor, ashtu edhe të mesfushorit-sulmues në karrierën e tij. Me pak fjalë, ai do të jetë në gjendje të zëvendësojë Brahim Diaz, i cili është rikthyer në Madrid, dhe të forcojë ofensivën e krahut të djathtë. Një pjesë e fushës që i ka parë kuqezinjtë të luftojnë sezonet e fundit, shpesh duke u kapur me të kundërtën, në të cilën veprojnë Theo Hernandez dhe Rafa Leao.

Me Pulisic në anën e kundërt, pra, Milani do të fitojë në paparashikueshmëri dhe cilësi. Në fakt, ndaj duket e sigurt se Pioli do të lërë mënjanë 4-2-3-1, të paktën fillimisht, duke u fokusuar në 4-3-3, siç tregohet edhe nga ngulmimi i klubit për të blerë dy mesfushorë si Reijnders dhe Musah, përveç mbërritjes së Loftus-Cheek.

SI NDRYSHON TREGU I MILANIT ME MBËRRITJEN E PULISIC

Mbyllja e marrëveshjes së Pulisic tani hap skenarë interesantë te Milani, edhe përsa iu përket largimeve. Kalimi i lartpërmendur taktik në modulin 4-3-3 do ta largonte përfundimisht Charles De Ketelaere, i cili mund të shitet nëse shfaqet një ofertë e mirë.

Milani do ta ketë të vështirë të marrë shumën e investuar një vit më parë për ta larguar lojtarin nga Belgjika, por edhe një humbje e lehtë kapitale nuk mund të konsiderohet rezultat i keq.

Në hapin e lamtumirës, ??me ardhjen e Pulisic, mund të jetë edhe Junior Messias. I ndjekur nga Torino, ish-anësori i Crotone del në plan të tretë nga zbarkimi i amerikanit, me Alexis Saelemaekers që do të jetë alternativa e pare zëvendësuese.

PULISIC TE MILANI, NJË KAPITEN AMERIKE PËR MARKETING

Nuk duhen nënvizuar reagimet në aspektin e marketingut, që do ta lidhin edhe më shumë Milanin me SHBA, pas rekrutimit të Pulisic. I mbiquajtur “Kapiteni i Amerikës” në SHBA, i linduri më 1998 u bë futbollisti i parë me yje dhe vija (pra i kombëtares amerikane) që luajti në një finale të Champions League më 2021.

E natyrshme, pra, që Milani mund “të vërë bast” shumë për të edhe për të zgjeruar bazën e tifozëve në SHBA, një treg logjikisht shumë interesant për kuqezinjtë, që janë në pronësi amerikane.

Partneriteti i fundit me “New Era”, në fakt nënvizon se sa kuqezinjtë kanë në sy në logjikën e marketingut të SHBA-së, e cila mbas dy vitesh do të presë Kupën e Botës për Klube dhe Kombëtare.