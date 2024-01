Si do të ishte renditja e La Ligas deri më tani pa gabimet e VAR-it, Barcelona do të ishte e dyta

Trajneri i Barcelonës, Xavi, kritikoi standardet e dobëta të gjykimit në La Liga , pasi Real Madridit iu dhurua një fitore ndaj Almerias së fundmi.

Los Blancos përfituan nga vendimet e shumta të favorshme nga gjyqtari, veçanërisht me Vinicius Jr që në dukje shënonte me dorë dhe kjo ka sjell polemika të mëdha në Spanjë.

Sipas gazetës katalunase Sport, vendimet e VAR-it kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në renditjen e La Ligas këtë sezon dhe gjërat do të dukeshin krejt ndryshe nëse do të kishte vendime të drejta.

Për shembull, pas ndeshjes së javës së 21-të, Barça duhet të kishte 47 pikë (në vend të 44 që ka për momentin) nëse nuk do të ishte dëmtuar nga gjykimi i dobët.

Në të njëjtën kohë, Real Madridi duhet të kishte gjithashtu 47 pikë, katër më pak se numri aktual, pasi fituan katër pikë për shkak të gjykimit të gabueshëm.

Girona do të kishte pasur gjithashtu 48 pikë nëse VAR nuk do të ishte gabonte këtë sezon dhe Barça do të ishte e dyta pas tyre, duke forcuar garën për titull.

Në vend të kësaj, vendimet e dobëta të VAR-it i kanë lënë Blaugranat në vendin e tretë, tetë pikë prapa liderëve të ligës dhe gjyqtarët këtë edicion në La Liga kanë marrë kritika të shumta. /Telegrafi/

Renditja tabelare në La Liga sipas SPORT nëse nuk do të kishte gabime nga VAR:

Girona – 48 pikë

Barcelona – 47 pikë

Real Madrid – 44 pikë

Athletic Bilbao – 40 pikë

Atletico Madrid – 39 pikë

Real Sociedad – 38 pikë

Valencia – 31 pikë

Las Palmas – 30 pikë

Real Betis – 29 pikë

Osasuna – 26 pikë

Getafe – 25 pikë

Alaves – 24 pikë

Rayo Vallecano – 22 pikë

Villarreal – 22 pikë

Real Mallorca – 19 pikë

Celta de Vigo – 18 pikë

Cadiz – 17 pikë

Sevilja – 16 pikë

Granada – 12 pikë

Almeria – 8 pikë