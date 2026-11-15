Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipëria përballet sot me Bjellorusinë në xhiron e fundit të grupit në Ligën e Kombeve. Ndeshja nis në orën 18:00, në stadiumin “Illovszky Rudolf” të Budapestit, në Hungari.

Kuqezinjtë kryesojnë grupin me 12 pikë, dy më shumë se Bjellorusia, e cila mban vendin e dytë me 10 pikë. Për këtë arsye, Shqipërisë i mjafton një barazim për ta përfunduar grupin në krye dhe për t’u ngjitur drejtpërdrejt në Ligën B.

Të lidhura

None found

Skuadra e drejtuar nga përzgjedhësi Ronaldo Maran e ka siguruar tashmë pjesëmarrjen në play-off për ngjitje në Ligën B, por synon ta shmangë këtë fazë duke zënë vendin e parë.

Me objektiva të rëndësishëm ende në lojë për të dyja ekipet, përballja pritet të jetë e fortë. Në takimin e parë mes tyre, Shqipëria fitoi 2-0 në “Air Albania”.

Kuqezinjtë kërkojnë një tjetër fitore ndaj Bjellorusisë, ndërsa edhe një pikë do t’u mjaftonte për ta mbyllur me sukses këtë edicion të Ligës së Kombeve.


Shtuar 15.11.2026 09:19

Tags: ,
VIDEO/ Drilon Rama mposht Aro Schawartz në Shtutgart, e vë në lojë gjatë ndeshjes

VIDEO/ Drilon Rama mposht Aro Schawartz në Shtutgart, e vë në lojë gjatë ndeshjes
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet