Një parashikim i ri nga platforma e specializuar “Football Meets Data” ka hedhur dritë mbi një tjetër mundësi për formacionin e grupit të Shqipërisë në eliminatoret e Euro 2028.
Ndërsa shorti zyrtar do të hidhet më 6 dhjetor, kombëtarja kuqezi tashmë e di se do të përballet me një rival të fortë nga vazoja e parë, ku ndodhen skuadra si Gjermania, Italia apo Spanja.
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Sidoqoftë, ky simulim e vendos Shqipërinë në një grup me pesë ekipe, krahas Greqisë, Irlandës, Armenisë dhe Lituanisë. Në këtë variant, kuqezinjtë arrijnë t’u shmangen fuqive të mëdha të kontinentit dhe gjithashtu i largohen Serbisë.
Përballjet me Armeninë dhe Lituaninë do të ishin më se të favorshme për Shqipërinë për të synuar rezultate maksimale. Ndërkohë, ndeshja me Irlandën do të sillte një lloj “revanshi” sportiv, pas dëmit që ky kundërshtar i shkaktoi Kosovës me humbjen 3-0 në Dublin, duke i zënë vendin në vazon e dytë.