Shpresa e Carrick për përforcimin e parë të madh në janar përballet me një përgjigje të prerë

Manchester Unitedi mund të mos e ketë të lehtë të sigurojë përforcime në mesfushë gjatë afatit kalimtar të janarit. Youssouf Fofana nuk planifikon të largohet nga Sevilla në gjysmën e sezonit.
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Mediumi spanjoll “VamosMiSevilla” raporton se francezi synon ta respektojë marrëveshjen me klubin andaluzian dhe të qëndrojë deri në përfundim të sezonit, edhe nëse Unitedi paraqet ofertë.
Fofana është në pronësi të Milanit, por në fillim të shtatorit kaloi te Sevilla në huazim, me marrëveshje të vlefshme deri më 30 qershor 2027. Kontrata mes klubeve nuk përmban opsion blerjeje, ndaj largimi para kohe do të kërkonte një marrëveshje të re mes palëve.
Raportimet bëjnë të ditur se Manchester Unitedi ka shfaqur interes për mesfushorin dhe ka kontaktuar Milanin për të pyetur nëse huazimi mund të ndërpritet në janar. Megjithatë, planet e klubit anglez mund të ndërlikohen nga qëndrimi i vetë lojtarit.
Edhe pse gjatë verës bëri ndryshime, Unitedi vazhdon të synojë përforcimin e mesfushës. Fofana shihet si lojtar që mund të mbulojë rolin e mesfushorit defensiv dhe atë të mesfushorit qendror, falë fizikut dhe kontributit të tij në mbrojtje.
Në gjysmën e parë të sezonit, francezi ka shënuar një gol në pesë ndeshje kampionale për Sevillan. Paraqitjet e tij kanë tërhequr, sipas raportimeve, vëmendjen e drejtuesve të Unitedit, të cilët po vlerësojnë mundësinë e transferimit të tij në “Old Trafford”.
Por pengesë nuk është vetëm marrëveshja mes klubeve. Sipas raportimeve të përcjella nga “VamosMiSevilla”, Fofana nuk dëshiron të largohet në mes të sezonit dhe synon ta përmbushë marrëveshjen me skuadrën spanjolle.
Si rrjedhojë, Manchester Unitedi mund të kërkojë emra të tjerë për të përforcuar mesfushën në afatin kalimtar të janarit.