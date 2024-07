Shkëndija harron dështimin në Conference League duke emëruar si dejtor sportiv Admir Mehmedin

Admir Mehmedi do të nisë një aventurë të re në karrierën e tij. Ish-futbollisti i njohur pritet të marrë në rol të rëndësishëm te skuadra e Shkëndijës së Tetovës.

Kuqezinjtë pas dështimit në Conference League, po bëjnë ndryshime në ekip dhe Mehmedi pritet të marrë rolin e drejtorit sportiv.

Sipas “Blick.ch”, bëhet me dije se palët janë shumë afër marrëveshjes dhe ish-futbollisti me origjinë shqiptare do të bëhet pjesë e kuqezinjve.

Pak kohë më parë Mehmedi mbuloi këtë pozicion edhe në klubin e Shafhauzenit.