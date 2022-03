Shfaqet për herë të parë Abramovich që pas sanksioneve, filmohet në aeroport (VIDEO)

Roman Abramovich theu “maskimin” e tij në një aeroport të Tel Avivit sot, disa momente para se të nisej për në Turqi.

Rusi i sanksionuar u pa duke u dukur i çrregullt në aeroportin Ben Gurion të Izraelit pak para se avioni i tij të nisej për në Stamboll.

Fotot tregojnë pronarin e Chelsea të ulur në sallën VIP të aeroportit me një maskë për fytyrën të shtrirë mbi mjekër.

Ai mund të shihet duke shikuar në telefonin e tij ndërsa hedh një vështrim lart.

Mësohet se miliarderi u nis me makinë nga rezidenca e tij prej 65 milionë paund drejt aeroportit më herët gjatë ditës.

Dhe avioni i tij luksoz Gulfstream G650ER, i regjistruar LX-Ray, u ul në Turqi pak pas orës 15:00 këtë pasdite.

Abramovich, i cili gjithashtu ka nënshtetësi izraelite dhe portugeze, ishte në mesin e shtatë miliarderëve rusë të shtuar në listën e sanksioneve britanike të enjten, si pjesë e përpjekjeve për të izoluar presidentin Vladimir Putin mbi pushtimin rus të Ukrainës.

Russian oligarch Roman Abramovich spotted in the Ben Gurion Israeli airport.

The UK government hit the billionaire with sanctions last week, saying the decision was made due to his “close relationship for decades” with Russian President Vladimir Putin.https://t.co/Uf2m2QLzK7 pic.twitter.com/hBaNUZ9CWl

— Sky News (@SkyNews) March 14, 2022