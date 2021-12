Shënoi tre gola, futbollisti në Afrikë shpërblehet me një kilogram sheqer

Mund të duket e pazakontë, por është e vërtetë. Një ngjarje interesante ka ndodhur në përfundim të një ndeshje futbolli në Kenya.

Futbollisti i skuadrës “N’Zoi”, Levis Barasa, realizoi tre gola dhe u shpall futbollisti më i mirë i ndeshjes.

Si shpërblim, Barasa mori vetëm një kilogram sheqer, duke i lënë të gjithë “gojëhapur”.

Kenya Premier League:

Levis Barasa of Nzoia Sugar FC was unveiled posing with a bag of Sugar.

Won Man of the match the award after scoring a hat-trick against Kariobangi Sharks over the weekend pic.twitter.com/lnDZNjhrrO

— Saddick Adams (@SaddickAdams) December 13, 2021