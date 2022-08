Shanset u zbehën, por nuk janë shuar, Chelsea insiston për Aubameyang

Chelsea është ende në garë për nënshkrimin e Zahas dhe duket se është përpara Arsenalit. Nënshkrimi i sulmuesit është një nga prioritetet e skuadrës blu, tashmë në bisedime.

Crystal Palace natyrisht nuk do të dëshirojë të shesë yllin e tyre, por brenda një viti kontrata e tij do të përfundojë. The Independent raporton se Chelsea po i mban opsionet e tyre të hapura në treg dhe ka një opsion B për Zaha. Ata gjithashtu po bëjnë presion për të nënshkruar me Pierre-Emerick Aubameyang.

Barcelona ia ka hapur derën gabonezit, por Xavi Hernández deklaroi pak javë më parë se do të qëndronte. Për momentin ai vazhdon të stërvitet me pjesën tjetër të bashkëlojtarëve të tij, ndërsa pret që të vendoset e ardhmja e tij…/albeu.com