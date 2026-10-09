Sfida historike e kuqezinjtë të vajzave ndaj Uellsit luhet sot në Shkodër, synohet kualifikimi në Play-Off-in e Botërorit 2027

Sfida historike e kuqezinjtë të vajzave ndaj Uellsit luhet sot në Shkodër, synohet kualifikimi në Play-Off-in e Botërorit 2027

Në orën 18:00, vajzat e kombëtares shqiptare do të përballen me Uellsin në takimin e parë të fazës Play-Off të Kupës së Botës 2027. Stadiumi “Loro Boriçi” i Shkodrës pret këtë sfidë të rëndësishme, ku Federata Shqiptare e Futbollit u ka mundësuar tifozëve të pranishëm hyrjen pa pagesë.

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Arritja në këtë raund të një kompeticioni kaq prestigjioz si Botërori përfaqëson një moment të pazakontë për kombëtaren e vajzave. Megjithatë, lojtaret e drejtuara nga Armir Grima synojnë të shkruajnë faqe të re në histori, duke synuar eliminimin e Uellsit dhe avancimin në turin pasardhës.

Takimi i dytë, i cili do të përcaktojë ekipin kualifikues, pritet të luhet më 13 tetor në stadiumin “Parc y Scarlets” në Uells.


Shtuar 9.10.2026 08:41

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