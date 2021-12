Sevilla dhe Lazio futen në garë për mesfushorin e Juventusit

Arthur Melo do të vendosë në dy javët e ardhshme se cili do të jetë destinacioni i tij i radhës. Lojtari nuk llogaritet për Allegrin, ndaj tashmë i është kërkuar të kërkojë një destinacion të ri.

Edhe pse Juventusi preferoi një transferim përfundimtar, duket se ky opsion nuk do të jetë i zbatueshëm dhe është se dy klubet më të interesuara për të punësuar brazilianin do të preferonin për një huazim me një opsion të mëvonshëm blerjeje. Këto dy klube janë Sevilla dhe Lacio.

Ashtu siç e kishim parashikuar, Sarri do të dëshironte të kishte përsëri në radhët e tij ish-lojtarin e Barcelonës, të cilin e mori në Torino në kohën e tij. Problemi është se klubi Nervión ka hyrë me forcë në negociata, i cili me Monçin në drejtimin sportiv dhe Lopeteguin në drejtim, i ofrojnë lojtarit të Bianconero-s një projekt jashtëzakonisht tërheqës.

Mesfushori tani duhet të vendosë nëse do të vazhdojë në Serie A apo do të kthehet në LaLiga për t’iu bashkuar Sevillas. Do të ishte një ekip i tretë në garë, PSG, por ata do të përpiqen të nënshkruajnë me Arthurin vetëm nëse arrijnë të largojnë të paktë dy lojtarë nga organika. r.t/albeu.com