Sarri: Ndaj Inter-it do të jetë e vështirë

Nesër do të luhet sfida midis Inter-Lazio.

Ndeshja pritet të dhurojë spetakël të garantuar dhe për këtë ndeshje Sarri ka folur në një konferencë për shtyp.

“Nesër do të jetë një ndeshje e vështirë, do të doja të shihja guximin për t’u përballur me një ekip të fortë me numra të jashtëzakonshëm.

Do të luajmë në një stadium të vështirë, duhet guxim dhe mendje e kthjellët. Inter është ekipi më i fortë momentalisht në Seria A dhe kështu ne duhet të bëjmë kujdes”.

Kështu ka deklaruar Maurizio Sarri, trajneri i Lacios, duke prezantuar në një konferencë shtypi ndeshjen kundër Interit të planifikuar në San Siro./ h.ll/albeu.com