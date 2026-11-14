Salah vendos rekord të ri si golashënuesi më i mirë i Egjiptit

Egjipti regjistroi një fitore të thellë 5-0 ndaj Malavit të premten mbrëma, në një ndeshje të vlefshme për kualifikimet e Kupës së Kombeve të Afrikës.
Mohamed Salah realizoi dy herë në këtë takim dhe e çoi në 70 numrin e golave të shënuar me kombëtaren, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e saj.
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Kështu, ish-sulmuesi i Liverpoolit kaloi rekordin prej 69 golash të Hossam Hassan, i cili ishte shkarkuar nga posti i trajnerit të Egjiptit vetëm një javë më parë.
Salah e arriti shifrën rekord në 123 ndeshje, dukshëm më pak se Hassan, të cilit iu deshën 176 paraqitje për të shënuar 69 gola.
Hassan El-Shazly renditet i treti në listën e golashënuesve të Egjiptit, me 49 gola.