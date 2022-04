Salah kërcënon Benzema në luftën për Topin e Artë

Edhe pse Karim Benzema do të ketë një sezon të bujshëm me Real Madridin në kampionatin spanjoll dhe në Ligën e Kampionëve, sulmuesi francez ka një rival në Mohamed Salah, i cili gjithashtu po kalon një sezon të pabesueshëm.

Golashënuesi egjiptian ka shënuar 22 gola dhe 12 asistime këtë sezon në ligën angleze. Kjo do të thotë se ai është golashënuesi më i mirë dhe lojtari më i mirë për sa i përket asaj që konsiderohet liga më e mirë në botë.

Salah tashmë ka fituar Kupën e Ligës, është në finalen e FA Cup, në gjysmëfinale të Champions League dhe Liverpool po lufton me Manchester City për kampionatin. Më pas ai arriti në finalen e Kupës së Kombeve Afrikane (CAN), ku humbi me penallti ndaj Senegalit. /albeu.com/