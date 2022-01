Sa tifozë do të ketë në derbin Inter-Milan?

San Siro pret të mbushet në 50% të kapacitetit të tij për derbin mes Interit dhe Milanit.

Klubi Nerazzurr në fakt ka nxjerrë nga sot në shitje biletat për derbin e Milanit.

“San Siro do të jetë i ngjyrosur me Nerazzurrët dhe do të jetë sërish një atmosferë të veçantë pavarësisht kapacitetit 50% të stadiumit”, thuhet në një shënim të publikuar në faqe.

Kështu, kapaciteti prej 50% i kërkuar nga ligji për ambientet sportive do të kthehet pas vetëkufizimit të Serisë A, e cila vendosi njëzëri në asamblenë e 8 janarit të ulet tavani në 5 mijë shikues në stadiumet për të dy xhirot e 16 dhe 23 janarit.