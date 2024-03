Rudiger merr masa ligjore, denoncon gazetarin që e lidhi me një organizatë terroriste

Ylli i Real Madridit, Antonio Rudiger dhe Federata Gjermane e Futbollit (DFB) kanë ndërmarrë veprime ligjore kundër shefit të medias, Julian Reichelt, duke e akuzuar atë për gjuhë të urrejtjes.

Reichelt, dikur kryeredaktor i BILD midis 2017 dhe 2021, akuzoi Rudiger për një gjest në lidhje me organizatën terroriste ‘Shteti Islamik’, i njohur gjithashtu si IS, në një postim në Instagram të bërë nga Rudiger.

31-vjeçari nga Berlini postoi në Instagramin e tij një foto me gishtin e djathtë në ajër, duke festuar muajin e shenjtë të Ramazanin.

“Ramazan të bekuar për të gjithë myslimanët në mbarë botën. I Plotfuqishmi na e pranoftë agjërimin dhe lutjet. #GjithmonëBeso”, shkroi Rudiger në postimin e tij.

Reichelt iu përgjigj kësaj me një foto të ministres së Brendshme gjermane, Nancy Faeser, e veshur me shiritin ‘OneLove’ duke mbështetur komunitetin LGBTQIA+ në Katar në Kupën e Botës 2022, së bashku me një foto të Rudiger.

“Ne kemi dëgjuar për vite të tëra këtë marrëzi të shiritit të tolerancës, fanellat tona janë papritur rozë për të simbolizuar diversitetin, dhe më pas lideri i mbrojtjes gjermane Antonio Rudiger tregon përshëndetjen e islamistëve të ISIS-it”, ka shkruar Reichelt.

Një artikull u postua gjithashtu në NIUS, një media me prirje djathtas, pjesë e së cilës është edhe Reichelt. Ata akuzuan gjithashtu Rudigerin se i referohej organizatës terroriste, pas së cilës Rudiger dhe DFB vendosën ta çojnë çështjen tek autoritetet.

Ankesa e Rudiger e akuzon Reichelt për ‘fyerje, shpifje, fyerje nxitëse dhe rebelim’, ndërsa DFB e akuzon atë për gjuhë urrejtjeje. /Telegrafi/