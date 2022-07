Ronaldo tek Atletico? Në Madrid e shohin si një oparacion të “parealizueshëm” tani

“Nuk është ekonomikisht e qëndrueshme”, këmbëngulin tek Atletico kur emri i Cristiano Ronaldos del në pah.

Llogaritë e “mbytura” të rojiblancos nuk mund ta përballonin një liste pagese shumë të lartë se ajo e portugezit dhe as të paguanin një transferimin te Manchester United, klub me të cilin ai ka një kontratë të vlefshme.

Ky është realiteti i asaj që gjeneron opsionin që CR7 të përfundojë me bardhekuqtë, diçka e ushqyer nga vetë ambienti i portugezit dhe diçka që, që në minutën e parë, është mohuar në zyrat e katit kryesor të Metropolit. Shembulli që shpjegon realitetin është vështirësia në nënshkrimin e Nahuel Molinës, kërkesa e madhe e Simeones në këtë merkato.

Sido që të jetë, telenovela që ushqen njerëzit e afërt me Ronaldon mund të vazhdojë në ditët në vijim për sa kohë që opsioni i ish-lojtarit të Real Madridit për të kërkuar strehim në një ekip Champions mbetet i gjallë . Atlético, një ekip i rregullt në turne, plotëson këtë kërkesë si dhe faktin që Cholo mund të përshtatet me një futbollist me një performancë kaq të lartë golash./albeu.com