Ronaldo e përlot nënën e tij me dhuratën e ditëlindjes së saj

Superylli i Al-Nassr, Cristiano Ronaldo i dhuroi nënës së tij Maria Dolores Aveiro një Porsche Cayenne pasi u kthye në shtëpi për festimet e ditëlindjes së saj.

CFARE NDODHI?

Ish-ylli i Real Madridit dhe Manchester United u përshëndet për të trajtuar nënën e tij të dashur, Maria Dolores Aveiro, për ditëlindjen e saj të 69-të në natën e Vitit të Ri. Ronaldo i dhuroi asaj një Porsche Cayenne të re për të shënuar këtë rast, dhe ajo u përlot pasi iu tregua në makinë nga djali i sulmuesit të Al-Nassr, Cristiano Jr.

Ronaldo fluturoi për të parë nënën e tij nga Arabia Saudite në mes të natës në mënyrë që të shkonte në Madeira për të festuar ditëlindjen e saj më 31 dhjetor. Imazhet më pas u shpërndanë nëpër mediat sociale nga motra e tij Katia Aveiro kur ai i dhuroi Maria Dolores të re makinë, e cila la të gjithë festën të habitur.

Katia gjithashtu vlerësoi Ronaldon për dashamirësinë e tij në një mesazh për ndjekësit e saj në Instagram, duke thënë: “Nëse ajo është e lumtur, kjo është për shkak se djali i saj e kujton atë dhe jo për vlerën e dhuratës. Nderoni babanë tuaj dhe nënën tuaj dhe ditët tuaja. toka do të jetë e gjatë.” /AlbEu.com/

