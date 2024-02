Rikthehet lideri i mbrojtjes, bardheblutë të plotë ndaj Erzenit

Tirana do të duelojë me Erzenin ditën e dielë në “Selman Stërmasi”, takim që do të startojë në orën 13:30 dhe është i vlefshëm për javën e 23-të të Superiores.

Një takim i rëndësishëm për bardheblutë të cilët do të kërkojnë pikët e para sezonale ndaj shijakasve. Për këtë duel Julian Ahmataj do të ketë një rikthim të rëndësishëm. Erjon Hoxhallari ka shlyer pezullimin dhe ndaj shijakasve do të marrë vendin e tij në repartin e mbrojtjes.

Me rikthimin e liderit të skuadrës, Ahmataj do të ketë të plotë ekipin për duelin e së dielës dhe në këtë mënyrë do të ketë edhe mundësinë e zgjedhjeve të më të mirëve. Ndërkohë me nga 3 kartonë dhe që rrezikojnë derbin me Partizanin janë Ardit Deliu dhe Rimal Haxhiu. /newsport.al/