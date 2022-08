Liverpooli ka arritur të ngushtojë rezultatin në “Old Trafford” përballë Manchester United.

Për miqtë ka shënuar Salah në minutën e 82, duke rihapur kështu ndeshjen në minutat e mbetura./albeu.com

GOAL: Manchester United 2 – 1 Liverpool. MO SALAH GETS ONE BACK FOR THE AWAY SIDE! #MUNLIV

pic.twitter.com/Az5qszYos8

— ALAN (@Wotyyt) August 22, 2022