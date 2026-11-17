Rey Manaj po përjeton një moment të shkëlqyer me fanellën kuqezi, pasi ka shënuar në dy paraqitjet e fundit të Shqipërisë, kundër Finlandës dhe Bjellorusisë.
Me këto dy gola, sulmuesi i Sivasporit e ka çuar në 15 numrin e realizimeve të tij për Kombëtaren shqiptare dhe është ngjitur në vendin e dytë të klasifikimit historik të golashënuesve.
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Manaj tashmë është gjithnjë e më pranë një rekordi të rëndësishëm, pasi para tij ndodhet vetëm Erjon Bogdani, i cili ka shënuar 18 gola me Shqipërinë.
Për të barazuar rekordin e Bogdanit, sulmuesit kuqezi i duhen edhe tri gola, ndërsa me katër realizime të tjera do të bëhej golashënuesi më i mirë në historinë e përfaqësueses.
Në renditjen e golashënuesve, pas Manajt pozicionohet Alban Bushi me 14 gola. Sokol Cikalleshi dhe Ervin Skela kanë nga 13 realizime secili.
Nëse ruan këtë ritëm, Rey Manaj ka mundësinë të vendosë emrin e tij në majën e listës historike të golashënuesve të Kombëtares së Shqipërisë.