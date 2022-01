Refuzoi Everton, BBC kritikon Mourinhon: Zhgënjyes në Romë

Roma dhe tifozët e saj kanë besim të plotë te Jose Mourinho, të bindur për vlerën e trajnerit që do të jetë në gjendje të ringjallë një ekip që nuk ka fituar asnjë trofe për katërmbëdhjetë vjet.

Fama e Mourinhos mbetet e paprekur me Evertonin që është dashuruar me trajnerin portugez ditët e fundit për të zëvendësuar Benitezin e shkarkuar, jo mes mediave angleze që e konsiderojnë përvojën e tij me Romën (deri tani) zhgënjyese.

Në thellimin e transmetuesit britanik, fama që i parapriu Mourinhos duket se është zhdukur në Angli.

BBC rishikoi gjithashtu performancën te Roma, aktualisht e 7-ta në Serie A.

Sipas prestigjozes angleze, Mourinho në Romë, ndoshta ka shansin e fundit të karrierës së tij për të aspiruar trofe të denjë. /albeu.com/