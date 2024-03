Real Madridi rinovon kontratën me lojtarin që po cilësohet pasues i Carvajalit

Real Madridi ka nënshkruar një kontratë të re me 16-vjeçarin spanjoll Jesus Fortea, marrëveshje kjo e cila tashmë do të jetë e vlefshme deri në vitin 2026.

Duke bërë këtë lëvizje Real Madridi ka siguruar shërbimet e njërit nga lojtarët më premtues të akademisë, i cili po konsiderohet si pasuesi ideal i Dani Caravajal pas pensionimit të këtij të fundit.

Pas skadimit të kësaj kontrate në 2026, Fortea do të mbush 18 vjet, që do të thotë se ai do të jetë i lirë që të rinovojë kontratën edhe për më shumë se tri vite.

I konsideruar gjerësisht si njëri prej talentëve me potencialin më të madh në futbollin spanjoll, Fortea siguroi kalimin tek Real Madridi rreth dy vite më parë pasi ishte pjesë e Atletico Madridit.

Ai u aktivizua tek grupmoshat U19 nën urdhrat e Alvaro Arbeloas, aty ku ka shkëlqyer me paraqitjet e tij dhe i ka bindur të gjithë se është pasuesi ideal i Dani Carvajalit, dhe i ka të gjitha elementet që të zëvendësojë atë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Diario AS ka raportuar se tashmë madrilenët janë pajtuar me largimin e Vinicius Tobias, ndërsa do të synojnë që ta shesin përfundimisht edhe kartonin e Alex Jimenez i cili momentalisht është pjesë e Milanit në huazim. /Telegrafi/