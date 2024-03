Real Madridi po bëhet gati për transferimin e yllit anglez

Phil Foden tashmë i ka bërë të qarta ndjenjat e tij për largimin nga Manchester City mes lidhjeve për një kalim Real Madridin.

Foden është rritur në mungesë të Kevin De Bruyne këtë sezon, pasi ka shënuar 18 gola dhe 10 asistime në 40 paraqitje për skuadrën e Pep Guardiolës.

Dhe sipas gazetës spanjolle Defensa Central, shfaqje të tilla kanë tërhequr vëmendjen e Real Madridit, i cili thuhet se po punon shumë për të bindur Foden që t’u bashkohet gjatë verës.

Raportimi shton më tej se Juni Calafat, shefi skaut i Los Blancos, e ka identifikuar anglezin si galaktikun e radhës.

Megjithatë, Foden nuk do të jetë i lirë, me kontratën e tij me Cityn deri në verën e vitit 2027.

Për më tepër, me gjasë do të duhej shumë bindëse për të shpërblyer Foden larg klubit të tij të fëmijërisë, me mesfushorin që ka qenë në City që në moshën katërvjeçare.

Duke folur në dhjetor për të ardhmen e tij, Foden pranoi se nuk mund ta shihte veten duke u larguar nga klubi i Mançesterit në asnjë moment të karrierës së tij.

Ndërsa Foden ka lënë gjurmë në City, hyrja në ekipin e parë të Realit mund të jetë një detyrë edhe më e vështirë, me Rodrygon, Vinicius Junior dhe Jude Bellingham që tashmë kanë zënë pozicionet e sulmit.

Për më tepër, i riu brazilian Endrick është i përgatitur për t’u bashkuar këtë verë, ndërsa është raportuar se Kylian Mbappe më në fund do të përfundojë transferimin e tij të profilit të lartë te Los Blancos. /Telegrafi/