Real Madridi paralajmëron seriozisht Kylian Mbappe

Mbappe është objektivi i madh i Real Madridit për sezonin e ardhshëm. Megjithatë, klubi i bardhë nuk është i gatshëm ta presë gjatë francezin.

Sipas gazetës britanike The Times, Real Madridi do t’i kishte thënë Mbappes se nëse ai nuk respekton marrëveshjen joformale që kanë dhe hyn në negociata për rinovim me PSG-në, Real Madrid do ta harronte atë dhe paratë e destinuara për francezin do të shkonin për Haaland .

Ky paralajmërim i zbuluar nga The Times do të ishte përgjigja e Real Madridit ndaj përpjekjeve të PSG-së për të rinovuar me Mbappe . Klubi parizian i ofron atij një kontratë për dy sezone dhe sulmuesi do të ishte lojtari më i paguar në botë, duke qenë mbi Messin dhe Neymar. /albeu.com