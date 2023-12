Real Madrid ndalon tifozët që të printojnë Kylian Mbappe dhe Erling Haaland në fanella nga dyqani i klubit

Real Madrid nuk do të përmbushë asnjë kërkesë për të printuar Kylian Mbappe dhe Erling Haaland në fanella në dyqanin e tyre zyrtar të klubit, thuhet në një raport.

CFARE NDODHI?

Mbështetësit që blejnë fanella mund të kenë emrat dhe numrat e lojtarëve të Madridit të printuara në anën e pasme dhe mund të bëjnë kërkesa me porosi, por SER Deportivos raporton se kushdo që kërkon që Mbappe ose Haaland të printohen në to do të refuzohet. Stacioni radiofonik verifikoi pretendimin me dy mbështetës, të cilët kërkuan të kishin në një fanellë emrat e yjeve të Paris Saint-Germain dhe Manchester City, me stafin që tha se nuk mund ta përmbushnin kërkesën sepse dyshja nuk luan për Madridin dhe të drejtat e imazhit. problemet i pengojnë ata të shtojnë emra lojtarësh nga klube të tjera.

Tifozët e Madridit janë të etur që të kenë Mbappe dhe Haaland në bluzat e tyre pasi gjigantët spanjollë kanë ëndërruar të nënshkruajnë me një nga sulmuesit superstar në dritaret e fundit të transferimeve. Me Haaland që shkëlqen te City, kampionët e botës, Evropës dhe Anglisë nuk kanë gjasa ta shesin atë së shpejti, por Mbappe mund të largohet falas nga PSG në fund të sezonit. /AlbEu.com/