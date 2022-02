Kontrata e Marcelos me Real Madrid skadon në qershorin e ardhshëm dhe me shumë mundësi palët nuk do të rinovojnë së bashku.

“Los Blancos” ka hedhur sytë në Gjermani dhe ka spikatur të duhurin për të mbuluar atë rol. Bëhet fjalë për Angelino i Leipzig.

Por problemi i vetëm është kostoja e lartë që ai ka, gjë e cila shtyu dhe Interin të transferonte Gosens, pasi dhe zikaltërit ishin të interesuar për të./ h.ll/albeu.com