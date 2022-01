Reagon Interi për dëmtimin e Chiesa: Presim t’ju shohim së shpejti në fushë

Dëmtimi i Chiesa ishte shumë i rëndë.

Ekzaminimet treguan se sulmuesi italian do të mungojë minimalisht 6 muaj. Ai do t’i nënshtrohet gjithashtu një operacioni në gju.

Pas këtij lajmi, klubi i Inter-it ka reaguar në Twitter në lidhje me këtë gjë duke përkrahur talentin e Juventus-it.

“Paç fat Federico Chiesa, presim t’ju shohim së shpejti përsëri në fushë për sfida të tjera të mëdha”, kështu është shprehur Inter./ h.ll/albeu.com

In bocca al lupo @federicochiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide! 💪#FCIM https://t.co/WtGhYJavdI

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022