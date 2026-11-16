Hetimi për çështjen Negreira, që tronditi futbollin spanjoll, po i afrohet fundit pas më shumë se tre vjetësh e gjysmë. Gjykatësja do të vendosë nëse Barcelona dhe të akuzuarit e tjerë do të dërgohen në gjyq, apo nëse çështja do të pushohet plotësisht ose pjesërisht.
Pothuajse të gjitha veprimet hetimore kanë përfunduar. Të premten e kaluar, në Gjykatën e Udhëzimit Numër 1 të Barcelonës dhanë dëshmi dy personat e fundit që pritej të pyeteshin: Gerard López, ish-trajner i Barcelonës B, dhe Toni Alonso, ish-delegat i së njëjtës skuadër.
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Mbeten për t’u dorëzuar disa dokumente të kërkuara nga Real Madridi dhe për t’u digjitalizuar materiale të tjera. Gazeta spanjolle Marca raporton se hetimi pritet të mbyllet para fundit të vitit. Gjykatësja ka hedhur poshtë kërkesat e Real Madridit dhe të Prokurorisë për një zgjatje tjetër prej gjashtë muajsh.
Në qendër të çështjes janë rreth 8.4 milionë euro që Barcelona u pagoi, përgjatë afërsisht 18 vjetëve, kompanive të lidhura me José María Enríquez Negreira. Ai ka qenë zëvendëspresident i Komitetit Teknik të Gjyqtarëve në Federatën Spanjolle të Futbollit (CTA).
Dokumentacioni i përmendur në vendimin gjyqësor të 10 tetorit 2023 vërteton se pagesat u bënë nga Barcelona dhe përfunduan te kompani të lidhura me familjen Enríquez. Është konstatuar gjithashtu se shumat u rritën me kalimin e viteve dhe se pagesat ndaluan në vitin 2018, kur Negreira nuk mbante më postin e zëvendëspresidentit të CTA-së.
Nën hetim për këtë rast kanë qenë Negreira, djali i tij Javier, Barcelona, ish-presidentët e klubit Sandro Rosell dhe Josep Maria Bartomeu, si edhe ish-drejtuesit Albert Soler dhe Óscar Grau. Dyshimet përfshijnë korrupsionin sportiv, administrimin e padrejtë, falsifikimin e dokumenteve tregtare dhe pastrimin e parave. Joan Laporta ishte denoncuar gjithashtu, por më vonë u lirua nga akuzat.
Barcelona i justifikon pagesat si shpërblim për konsulencë dhe raporte analitike mbi gjyqtarët. Gjatë hetimit është konfirmuar se raportet ekzistojnë. Marca ka bërë të ditur se ka pasur qasje në disa prej tyre, ku analizohen gjyqtarë si Mateu Lahoz, Undiano Mallenco dhe Clos Gómez.
Për Prokurorinë, ky shpjegim nuk mjafton. Ajo dyshon se pagesat mund të jenë bërë për të ndikuar vendimet e gjyqtarëve ose për t’i siguruar Barcelonës përparësi në garat sportive.
Megjithatë, sipas Marca-s, deri tani nuk janë zbuluar prova konkrete për ryshfet ndaj gjyqtarëve apo për manipulim ndeshjesh. Garda Civile ka pyetur më shumë se 20 gjyqtarë; të gjithë kanë mohuar se kanë marrë para ose se janë ndikuar nga Barcelona. Edhe Negreira ka mohuar që paratë të jenë përdorur për të paguar gjyqtarë.
Dyshime ka ngritur, sidoqoftë, një përgjigje që Negreira dha gjatë marrjes në pyetje në vitin 2021. I pyetur për arsyen pse pagesat ishin kryer përmes njërës prej kompanive të tij, ai tha se kjo bëhej që ata të siguroheshin se Komiteti i Arbitrazhit nuk do të merrte vendime kundër Barcelonës dhe se gjithçka do të mbetej neutrale.
Për shkak të problemeve të dokumentuara të shëndetit mendor, Negreira nuk pritet të jetë në gjendje të dëshmojë nëse zhvillohet një proces gjyqësor.
Hetimi ka shqyrtuar edhe nëse raportet për gjyqtarët përdoreshin brenda klubit. Ernesto Valverde dhe Luis Enrique, ish-trajnerë të ekipit të parë, kanë deklaruar se nuk dinin për ekzistencën e tyre dhe nuk i kishin përdorur.
Gerard López, përkundrazi, ka thënë se gjatë kohës kur drejtonte Barcelonën B i shfrytëzonte raportet, sepse ato përmbanin informacione të rëndësishme për gjyqtarët. Sandro Rosell e ka mbrojtur vendimin për të paguar për këto shërbime: sipas ish-presidentit, ishte normale që një klub i madh të kishte informacione të tilla, pavarësisht nëse trajnerët zgjidhnin t’i përdornin.
Pas më shumë se tre vjetësh e gjysmë hetimesh, disa rrethana janë konfirmuar, ndërsa pyetje të tjera mbeten të hapura. Është vërtetuar se Barcelona pagoi Negreiran dhe kompanitë e lidhura me të, si edhe se raportet e analizës së gjyqtarëve ekzistojnë. Nuk është provuar, nga ana tjetër, që pagesat të kenë sjellë manipulim ndeshjesh ose favorizim konkret të Barcelonës nëpërmjet vendimeve të arbitrave.
I paqartë mbetet edhe destinacioni përfundimtar i parave. Sipas Marca-s, Negreira i tërhoqi ato gradualisht në para të gatshme, çka e ka vështirësuar gjurmimin e mëtejshëm.
Vendimi i takon tani gjykatëses. Pasi të vlerësojë provat e mbledhura, ajo duhet të përcaktojë nëse ka bazë të mjaftueshme për ta çuar çështjen në gjyq apo nëse ajo duhet të pushohet.