Raportohej se po largohet nga Real Madridi, çështje ditësh kur lojtari rinovon me Los Blancos

Në një futboll ku presioni dhe kritikat janë të zakonshme, Real Madridi ka treguar edhe një herë se angazhimi i tyre ndaj lojtarëve shkon përtej opinioneve të jashtme.

Marrëdhënia mes klubit dhe lojtarëve të tij është një shembull i bashkëjetesës dhe mbështetjes reciproke që është bërë evident në figurën e Nacho Fernandez, kapitenit aktual të skuadrës.

Nacho, një mbrojtës i njohur, është veçuar në më shumë se një rast këtë sezon, veçanërisht pas përjashtimit të tij kundër Gironas. Megjithatë, në vend që ta braktisnin mes kritikave, klubi dhe trajneri Carlo Ancelotti i qëndruan pranë, duke njohur përgjegjësinë e lojtarit, por edhe duke i dhënë mbështetjen e tyre të pakushtëzuar. Ky qëndrim u përsërit edhe në ndeshjen e fundit të vitit 2023 ndaj Alaves, ku Nacho u ndëshkua me karton të kuq. Kritikat u intensifikuan, por edhe mbështetja e Real Madridit për kapitenin.

Ancelotti nuk ka ngurruar t’i përcjellë Nachos një mesazh të qartë dhe të sinqertë: “Kjo është shtëpia jote dhe do të vazhdosh të luash këtu sa të duash”. Kjo deklaratë shkon përtej fjalëve. Ai përfaqëson besimin e thellë që klubi i jep një lojtari që ia ka kushtuar gjithë jetën Real Madridit. Nacho personifikon përkushtimin dhe besnikërinë që klubi e vlerëson shumë.

Marrëdhënia mes Nachos dhe Real Madridit nuk bazohet në kontrata apo marrëveshje me shkrim. Është një lidhje që është forcuar me kalimin e viteve. Lojtari identifikohet me klubin si askush tjetër dhe dashuria e tij për fanellën e bardhë është e pamohueshme. Pavarësisht mundësive që i janë ofruar për të eksploruar horizonte të tjera, zemra e tij ka qenë gjithmonë me Real Madridin.

Javët e fundit, Nacho e ka ditur se vazhdimësia e tij në klub është e garantuar. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të ngjiteni në zyrën presidenciale, të takoni Florentino Perezin dhe të nënshkruani kontratën tuaj të re. Ky gjest do të pritej me gëzim nga të gjithë tifozët madrilenë, të cilët njohin dhe vlerësojnë besnikërinë dhe përkushtimin e Nachos. /Telegrafi/