Ranieri zbulon Abramovich: Ai ishte si një fëmijë

Claudio Ranieri e njeh mirë Roman Abramovich. Ai drejtoi Chelsea gjatë viteve 2000-2004 kur manjati rus bleu klubin londinez.

“Unë nuk mendoj se ka rreziqe serioze për klubin. Ata janë kampionë të Evropës dhe Botës, me siguri do të gjejnë një blerës të aftë për të ruajtur statusin e tyre aktual. Por është ana tjetër, ajo e botës që sillet rreth ekipeve të futbollit për përfshirjen e sportit në luftën në Ukrainë, raporton AS.

Trajneri italian flet për marrëdhënien e Abramovich me Putinin.

“Askush nuk duhet të shqetësohej në teori, sepse në atë kohë Putin ishte në presidencën ruse dhe situata e përgjithshme ishte shumë e ndryshme nga ajo aktuale. Kjo luftë, e tmerrshme si të gjitha luftërat, na detyron të reflektojmë. Ai bleu Chelsean sepse ne u futëm në Ligën e Kampionëve. Përndryshe historia do të kishte qenë ndryshe”.

“Ai ishte i ri dhe entuziast. Ai ishte si një fëmijë. Vinte shpesh në ndeshje dhe ndonjëherë, për të folur me qetësi, udhëtonte me aeroplanin e tij privat pasi kthehej nga një udhëtim. Ai bleu Chelsean sepse ne ishim kualifikuar në Champions League në ditën e fundit të kampionatit, duke mundur Liverpool. Nëse nuk do ta kishim arritur këtë qëllim, historia e Bluve do të kishte qenë ndryshe”, shtoi trajneri italian.

“Tuchel? Më duket se po sillet shumë mirë. A do të mund ta mbajë ekipin të bashkuar? Nuk kam dyshime. Kampionati është një duel Manchester City-Liverpool, por Chelsea është ende në garë për Champions League”. /albeu.com/