Rangnick mohon zërat për ujdi pas barazimit që kualifikoi Austrinë dhe Algjerinë

Ralf Rangnick, përzgjedhësi i Austrisë, ka refuzuar kategorikisht pretendimet se ekipi i tij ishte i kënaqur me një barazim në përballjen e jashtëzakonshme 3-3 kundër Algjerisë, rezultat që i dërgoi të dyja kombëtaret në fazën e eliminimit direkt të Kupës së Botës.

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Austria e mbylli grupin në vendin e dytë falë këtij rezultati, ndërsa Algjeria siguroi kalimin tutje si një nga ekipet më të mira të vendeve të treta. Megjithatë, gjithçka u vulos vetëm në çastet dramatike të fundit, teksa të dy përfaqësueset vazhduan të synonin golin e fitores deri në sinjalin përmbyllës.

Edhe pse barazimi i shërbente të dyja skuadrave për kualifikim, ish-trajneri i përkohshëm i Manchester United e hodhi poshtë çdo aludim se ndeshja ishte zhvilluar me qëllimin për të dalë me atë rezultat.

“Në këtë ndeshje, kur ke një 3-3, askush nuk mund të supozojë se ka pasur marrëveshje, sidomos pas asaj që pamë në 90 sekondat e fundit”, deklaroi ai.

“Tre minuta para fundit, nëse dikush do të të thoshte se kjo do të ndodhte, do të mendoje se është i çmendur”.

Rangnick tha se në karrierën e tij të gjatë nuk i kujtohet një ndeshje me kaq shumë kthesa dhe tension deri në fund.

“Kam rreth 40 vite si trajner dhe nuk mbaj mend një ndeshje me një zhvillim kaq dramatik dhe të papritur”.

Ai shtoi se shumëkush priste një rezultat shumë më të mbyllur, por ajo që ndodhi në fushë i tejkaloi të gjitha parashikimet.

“Shumica mendonin se do të përfundonte 0-0 ose 1-1, por përfundoi 3-3. Është e pabesueshme. Dhoma e zhveshjes është kaos. Nëse Alfred Hitchcock do ta kishte shkruar këtë dramë, do të kisha menduar se është i çmendur”.

Sipas tij, vetëm mënyra si u zhvilluan minutat e fundit mjafton për të kuptuar se asnjëra palë nuk po luante për ta ruajtur barazimin.

“Kush e ka parë 15 minutat e fundit e kupton që nuk kishte asnjë shenjë se lojtarët donin të mbanin rezultatin. Të dy ekipet kërkonin fitoren”.

“Në minutën e 93-të, askush nuk mund të thotë se dikush kishte planifikuar të shënonte gol tjetër”.

Në fund, ai pranoi se ndoshta disa futbollistë të Algjerisë mund ta kenë parë barazimin si të pranueshëm, por theksoi se kjo nuk ishte qasja e përgjithshme në fushë.

“Ndoshta 1-2 lojtarë të Algjerisë mendonin për barazim, por nuk besoj se pjesa tjetër e skuadrës, dhe sigurisht as ne, e kishte atë qëllim”, përfundoi ai.


Shtuar 28.06.2026 17:57

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