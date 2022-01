Rafael Nadal në finalen e Australian Open (VIDEO)

Rafael Nadal qëndroi në rrugën e duhur për titullin rekord të 21-të të ‘Grand Slam’ për meshkuj kur mposhti Matteo Berrettinin 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 në gjysmëfinalet e Australian Open.

Nadal ishte dominues gjatë dy seteve të para, duke e lëvizur italianin nëpër fushë dhe duke diktuar lojën. Pasi Nadal kaloi në epërsi 4-0 në setin e dytë, lojtari i shtatë Berrettini kishte fituar vetëm një pikë në shërbimin e tij të dytë në 11 përpjekje.

Fitorja e 500-të në fushën e vështirë

Me çatinë e mbyllur në ‘Rod Laver Arena’ për shkak të shiut të madh lokal dhe lagështisë së lartë pasuese në ndërtesë, topi ishte i rëndë dhe i sheshtë, duke e ndihmuar Nadalin të mbante topin në lojë.

Por Berrettini e ktheu atë në mes të setit të tretë. Pasi nuk kishte një pikë pushimi deri atëherë, Berrettini pati tre në ndeshjen e tetë të setit të tretë dhe e shndërroi të dytën duke kaluar në epërsi 5-3. Ai më pas mbajti shërbimin në setin tjetër në katër pikë radhazi për ta dërguar ndeshjen në setin e katërt.

Nadal mori përsëri kontrollin kur ai theu shërbimin e Berrettinit në ndeshjen e tetë të setit të katërt. Më pas ai u mbajt për të mbyllur ndeshjen, më pas shtyu krahun tri herë në shenjë festimi./ h.ll/albeu.com

