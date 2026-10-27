Pulisic drejt rinovimit me Milanin, kontrata e re parashikon rritje page

Christian Pulisic dhe Milani kanë gjetur gjuhën e përbashkët për një kontratë të re, ndërsa sulmuesi amerikan është pranë vazhdimit të karrierës me kuqezinjtë.
Gazeta italiane La Gazzetta dello Sport raporton se 28-vjeçari pritet ta firmosë marrëveshjen e re në ditët në vijim. Kontrata do ta mbajë atë te Milani deri në vitin 2031.
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Rinovimi do të shoqërohet edhe me rritje të pagës. Pulisic aktualisht merr katër milionë euro neto në sezon, ndërsa në bazë të marrëveshjes së re do të përfitojë pesë milionë euro në vit, pa llogaritur bonuset.
Klubi prej kohësh është angazhuar për të siguruar qëndrimin e sulmuesit, pasi kontrata e tij aktuale përfundon në fund të sezonit.
Paraqitjet pozitive të amerikanit e kanë kthyer rinovimin e tij në një prej çështjeve prioritare për Milanin.
Pulisic ka qenë sërish i rëndësishëm për ekipin edhe këtë sezon. Ai shënoi në fitoren e fundit ndaj Venezias, duke regjistruar golin e dytë në pesë ndeshje të Serie A në edicionin aktual.
Tashmë mbetet që marrëveshja të bëhet zyrtare. Milani synon ta ketë Pulisic një nga figurat kryesore të repartit ofensiv edhe në vitet e ardhshme.