PSG synon huazimin e Estevaos si zëvendësues të Kvaratskhelias, Chelsea vendos tri kushte

PSG synon huazimin e Estevaos si zëvendësues të Kvaratskhelias, Chelsea vendos tri kushte

Estevao, sulmuesi anësor brazilian 19-vjeçar i Chelseat, është në listën e objektivave të Paris Saint-Germainit për afatin kalimtar të janarit 2027.

Klubi francez kërkon ta marrë lojtarin në huazim për gjashtë muaj. Chelsea mund të pranojë largimin e tij të përkohshëm, por vetëm nëse plotësohen tri kërkesa: të mos ketë opsion blerjeje, PSG-ja të paguajë të gjithë pagën e tij dhe futbollistit t’i garantohen minuta të mjaftueshme në fushë.

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TEAMtalk raportoi më 27 tetor se Chelsea po e vlerëson këtë zgjidhje, e cila mund t’i japë Estevaos më shumë mundësi për të luajtur dhe për t’u rikthyer në qendër të vëmendjes. Trajneri Luis Enrique dhe drejtori sportiv Luis Campos e përkrahin operacionin, pasi e shohin brazilianin si një përforcim të mundshëm për repartin ofensiv të PSG-së.

Nevoja e parisienëve për alternativa në sulm lidhet me dëmtimin e Khvicha Kvaratskhelias, i cili mund të jetë jashtë fushave deri në përfundim të sezonit. Për këtë arsye, klubi po shqyrton përforcime në merkaton e janarit.

Enrique vlerëson se Estevao mund të luajë si në krahun e djathtë të sulmit, ashtu edhe në role më qendrore. Campos, nga ana tjetër, e mbështet huazimin si mundësi që braziliani të ketë më shumë minuta gjatë pjesës së dytë të sezonit.

Chelsea e mori Estevaon nga Palmeiras në korrik të vitit 2025, për një shumë prej rreth 45 milionë eurosh.

Kontrata e tij me klubin londinez është e vlefshme deri më 30 qershor 2033, ndërsa vlera e futbollistit në treg llogaritet rreth 80 milionë euro.

Këto rrethana shpjegojnë pse Chelsea parapëlqen huazimin dhe jo shitjen. Klubi anglez beson se Estevao ka ende një të ardhme në skuadër dhe nuk dëshiron të rrezikojë humbjen e të drejtave mbi të duke përfshirë një opsion blerjeje.


Shtuar 28.10.2026 15:48

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