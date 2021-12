PSG nderon me fanella të personalizuara Messin (FOTO LAJM)

Paris Saint-Germain i bën nderime Lionel Messit.

Me rastin e ndeshjes kundër Monakos, që po zhvillohet në këto minuta , klubi ka dashur t’i bëjë nderime kampionit të tij me një fanellë të veçantë ndeshjeje, me dekorime të arta që i referohen çmimit prestigjioz të sapo fituar nga Pulce ./h.ll/albeu.com