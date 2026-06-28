PSG monitoron Pau Cubarsin, por Barcelona e konsideron të paprekshëm

Pau Cubarsi po spikat me paraqitje të shkëlqyera në Kupën e Botës 2026 dhe është kthyer në një nga futbollistët më të komentuar të këtij turneu.
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Me fanellën e Spanjës, 19-vjeçari ka bindur me pjekurinë dhe qetësinë e tij në lojë, cilësi të pazakonta për moshën që ka, duke tërhequr interesimin e disa prej klubeve më të mëdha në Evropë.
Mes skuadrave që po e vëzhgojnë nga afër është edhe Paris Saint-Germain. Klubi francez është në kërkim të një qendërmbrojtësi të ri që di të ndërtojë lojën, ka lexim të mirë taktik dhe ofron perspektivë afatgjatë, në kuadër të planit për të përgatitur pasardhësin e Marquinhos, i cili tashmë është 32 vjeç dhe po afrohet drejt fundit të periudhës së tij kryesore në Paris.
Pavarësisht kësaj vëmendjeje, te Barcelona nuk ekziston paqartësi sa i përket së ardhmes së Cubarsit.
Brenda klubit, ai shihet si një pjesë thelbësore e projektit të tanishëm dhe atij të së ardhmes, ndërsa trajneri Hansi Flick e konsideron një nga bazat e repartit mbrojtës.
Barcelonën e favorizon edhe situata kontraktuale e lojtarit, pasi Cubarsi ka një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh dhe kontratë të vlefshme deri në vitin 2029.
Klubi katalanas nuk ndodhet nën presion financiar për të shitur, ndërsa edhe vetë futbollisti nuk ka dhënë asnjë sinjal se dëshiron të largohet. Aktualisht, vlera e tij në treg llogaritet rreth 80 milionë euro, një shumë shumë e lartë për një mbrojtës të kësaj moshe, megjithatë në rastin e Cubarsit pesha sportive shihet si më e madhe se çdo vlerësim ekonomik.
Interesimi i PSG-së lidhet drejtpërdrejt me synimin për të rifreskuar mbrojtjen dhe për të mos mbështetur për një kohë të gjatë gjithçka te Marquinhos.
Profili i Cubarsit përputhet me modelin që dëshiron të ndërtojë skuadra franceze: mbrojtës teknikë, të fortë në duele dhe të aftë të luajnë në hapësira të mëdha.
Gjithsesi, vështirësia më e madhe për PSG-në mbetet vetë dëshira e lojtarit. Cubarsi nuk ka treguar asnjë prirje për t’u larguar nga Barcelona, aty ku ndihet i rëndësishëm dhe ku gëzon vazhdimësi në ekip.
Ndonëse PSG mund të tentojë të vendosë kontakte dhe të testojë mundësitë, rrethanat aktuale e bëjnë një transferim të tillë mjaft të komplikuar.
Për momentin, Cubarsi mbetet i përqendruar te rritja e tij te Barcelona dhe te forcimi i statusit si një nga qendërmbrojtësit më premtues në futbollin evropian.