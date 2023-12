Pse nuk është shkarkuar akoma Erik ten Hag nga Manchester United

Holandezi ka humbur 13 ndeshje tashmë në sezonin 2023-2024, por është ende i qëndrueshëm në punën e tij në Old Trafford.

Sezoni i Manchester United tashmë ishte i mbushur me nivele dërrmuese, me disfatën kataklizmike në shtëpi ndaj Bournemouth-it që u rendit në mesin e brutalëve. Por tifozët e Djajve të Kuq mësuan shumë kohë më parë se mantra ‘gjërat vetëm mund të përmirësohen’ është një gënjeshtër totale dhe ata gjithmonë mund dhe shpesh bëjnë, të përkeqësohen.

Dhe kështu ndodhi që United udhëtoi për të luajtur ndaj West Hamit në ndeshjen e tyre të fundit para Krishtlindjeve dhe pasi dështoi të ndante shanset e mira, ra në një humbje dëshpëruese 2-0. Kjo do të thotë që United ka humbur tetë nga 18 ndeshjet e tyre në Premier League këtë sezon dhe është mposhtur 13 herë në të gjitha garat.

Është hera e parë që United ka humbur po aq ndeshje para Krishtlindjeve që nga sezoni 1930-31, viti kur ata përfunduan në fund të Kategorisë së Parë angleze. Shumica e menaxherëve që kanë udhëhequr gjatë një sezoni kaq të tmerrshëm do të ishte zhdukur prej kohësh, megjithatë puna e Erik ten Hag, disi, mbetet e sigurt për momentin.

Mbështetësit e United krenohen që nuk i ndezin lojtarët e tyre aq shpejt sa tifozët e tjerë, por pamja e tifozëve që largohen herët nga Old Trafford ose jashtë terrenit është bërë shumë e njohur këtë sezon.

Kur Marcos Senesi shënoi me kokë në golin e tretë të Bournemouth në fitoren e tyre tronditëse 3-0 në Old Trafford, mijëra tifozë të pakënaqur të United u drejtuan menjëherë drejt dyerve të daljes në Old Trafford, duke bërë që kontigjenti i Bournemouth-it të thërriste me gëzim “A është kjo një stërvitje zjarri?” Në kohën kur u dëgjua bilbili i kohës së plotë, pothuajse nuk kishte mbetur asnjë të kuq në tokë.

Dhe pasi Mohammed Kudus shënoi golin e dytë të West Ham në stadiumin e Londrës në minutën e 78-të, shumë tifozë udhëtues filluan të dilnin nga fundi i mysafirëve. Kush mund t’i fajësojë ata që duan pak kohë nga makthi që shpaloset para syve të tyre? Ishte larg nga hera e parë që ata e kishin parë ekipin e tyre t’i zhgënjejë këtë sezon.

Humbja në West Ham – e bërë më e dhimbshme nga fakti se ishte kundër ish-trajnerit të United, David Moyes – ishte humbja e gjashtë jashtë fushe e United në sezon në të gjitha garat, dhe ata ende nuk e kanë mposhtur një skuadër nëntëshe nën drejtimin e Ten Hag. Por forma e tyre e shtëpisë është edhe më e keqe.

United ka humbur shtatë ndeshje në Old Trafford dhe ka shënuar tre gola në pesë ndeshje të veçanta atje. Ata kanë pranuar golin e parë në gjashtë nga nëntë ndeshjet e tyre në ligë në shtëpi, dhe vetëm klubi i fundit Sheffield United ka lejuar më shumë gola hapës.

Forma e zymtë e United në shtëpi është shumë larg nga sezoni i kaluar, kur ata e kthyen Old Trafford në një fortesë dhe fituan 27 ndeshje atje, duke mposhtur Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham dhe Barcelona. Këtë sezon, kalaja e tyre e dikurshme është kthyer në një kala të lirë për të gjithë.

United ka humbur tetë nga 18 ndeshje në ligë, tre më shumë se Jose Mourinho dhe Ole Gunnar Solskjaer që kishin humbur kur u shkarkuan në dhjetor 2018 dhe nëntor 2021, respektivisht.

Totali i pikëve është gjithashtu shumë i ngjashëm. Ten Hag ka mesatarisht 1.5 pikë për ndeshje krahasuar me 1.5 të Mourinhos dhe 1.4 të Solskjaer. Louis van Gaal, ndërkohë, kishte mesatarisht 1.7 pikë për lojë kur u shkarkua në fund të sezonit 2015-16, pavarësisht se fitoi Kupën FA.

United aktualisht është në vendin e tetë në tabelë, dy vende më poshtë ku ishin kur Mourinho u shkarkua dhe një më poshtë ku Solskjaer dhe David Moyes ishin kur u shkarkuan.

Dhe ndryshe nga tre paraardhësit e tij, Ten Hag nuk e ka rekordin e tij në Champions League për t’u rikthyer. Mourinho dhe Solskjaer e kishin çuar United në prag të fazës eliminatore kur u shkarkuan, ndërsa Moyes kishte arritur në çerekfinale.

Por Ten Hag dhe lojtarët e tij u rrëzuan nga Champions League dhe përfunduan në fund të Grupit A, duke i lënë ata pa Europa League si ngushëllim.

Pra, pse Ten Hag është ende në punë? Pavarësisht rezultateve alarmante të fundit, holandezi ka ende mbështetjen e hierarkisë aktuale të United. Është një situatë krejt ndryshe nga ajo e Mourinhos, marrëdhënia e të cilit me shefin e atëhershëm ekzekutiv Ed Woodward u përkeqësua kur ai nuk u mbështet në tregun e transferimeve në verën e 2018.

Bashkëkryetarët ekzekutivë Joel dhe Avram Glazer i kanë besuar Ten Hag për të udhëhequr një rivendosje kulturore pas viteve të standardeve në rënie dhe fuqisë së shtuar të lojtarëve. Kur justifikoi vendimin e tij për të përjashtuar Jadon Sancho nga skuadra në shtator për shkak të fjalës kundër tij në mediat sociale, Ten Hag zbuloi se ai ishte inkurajuar të zbatonte disiplinën.

“Linjat strikte janë pika,” tha ai. “Kjo është ajo që klubi më kërkoi të bëja, sepse nuk kishte kulturë të mirë para sezonit të kaluar. Kështu që të vendosja disa standarde të mira, dhe kjo është ajo që bëra.”

Nivelet e ulëta të disiplinës u zbuluan nga Nemanja Matic kohët e fundit dhe Ten Hag e ka bërë misionin e tij për të pastruar Unitedin. Rrjedhja e rrjedhjeve të dhomës së zhveshjes javën e kaluar në lidhje me një rebelim kundër tij sugjeron se ai nuk e ka përfunduar plotësisht atë detyrë, por fakti që përgjigja e klubit ndaj atyre rrjedhjeve ishte ndalimi i përkohshëm i gazetarëve që publikuan historitë nga konferencat për shtyp, sugjeron se ata po qëndrojnë pranë atij.

Fakti që shqyrtimit strategjik të klubit iu desh më shumë se një vit për t’u zgjidhur ka luajtur gjithashtu në duart e Ten Hag. Edhe pse doli se INEOS i Sir Jim Ratcliffe kishte rënë dakord të blinte një 25% të aksioneve në klub në këmbim të menaxhimit të punëve të futbollit, duke mposhtur Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani në ofertën e blerjes, marrëveshja mori më shumë se dy muaj për t’u konfirmuar nga klubi, me të cilin përfundimisht u shpall në prag të Krishtlindjeve.

Manjati i petrokimikeve dhe ekipi i tij nuk janë ende në ndërtesë, megjithatë, pasi marrëveshja duhet të marrë miratimet rregullatore, përfshirë edhe nga Premier League. Pra, pavarësisht se lehtësimi në marrëveshje u konfirmua më në fund, klubi mbetet ende në një gjendje harresë derisa të marrë dritën jeshile.

Jean-Claude Blanc, CEO i INEOS Sport i cili është përshkruar si “Lionel Messi i biznesit sportiv” dhe drejtori i sportit Sir Dave Brailsford do t’i bashkohen bordit ekzekutiv të United dhe kur t’i bashkohen, pozicioni i Ten Hag do të jetë më shumë në rreziku.

Shefi ekzekutiv i përkohshëm, Patrick Stewart nuk kishte autoritetin për të shkarkuar një trajner, por Brailsford dhe Blanc do ta kenë, dhe INEOS dihet se ishte mjaft i lumtur në të kaluarën me Nice, duke shkarkuar katër menaxherë pasi mori përsipër klubin e Ligue 1 në 2019. Ata do nuk qëndrojnë për rënie të vazhdueshme.

Megjithatë, është raportuar se Ratcliffe dhe kolegët e tij INEOS respektojnë kryesisht Ten Hag, të cilin e takuan kur vizituan klubin në mars. Ky perceptim mund të jetë ndryshuar nga rezultatet e zymta dhe, sipas raporteve, ata do të konsideronin emërimin e Graham Potter ose Julen Lopetegui nëse rezultatet vazhdojnë të spirale. Megjithatë, ata nuk kanë gjasa të shkarkojnë Ten Hag sapo të marrin çelësat e klubit.

Siç e kuptoi United kur shkarkoi Solskjaer në nëntor 2021 dhe përfundoi duke emëruar Ralf Rangnick si shef të përkohshëm, gjetja e një trajneri të nivelit të lartë në mes të një sezoni ju lë pak opsione në krahasim me verën.

Në planin afatgjatë, INEOS mund të dëshirojë një menaxher që ata e kanë zgjedhur vetë, dhe drejtimi i fundit i ekipit nga Ten Hag sigurisht që nuk do ta ndihmojë kauzën e tij, por duket e pamundur që shkarkimi i tij të jetë në krye të listës së tyre për të bërë.

Rekordi mbresëlënës i mëparshëm i Ten Hag në menaxhim po i blen gjithashtu atij kohë. Ajaxi i tij mahniti futbollin evropian kur ata arritën në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve në 2019 duke luajtur futboll të detyrueshëm dhe ai kryesoi një epokë të dominimit vendas e cila është zhdukur në mënyrë dramatike që kur ai u largua për në United.

Sezoni i tij i parë me United ishte gjithashtu një sukses i madh, duke dhënë një trofe të parë në gjashtë vjet duke fituar Carabao Cup, duke arritur në finalen e FA Cup dhe duke përfunduar i treti në Premier League.

Edhe pse ai po kalon një sezon të dytë pikëllues në Old Trafford, ai ende konsiderohet si një menaxher cilësor dhe do të ishte shumë i kërkuar nëse largohej nga United. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Solskjaer, i cili nuk ka punuar në menaxhim që kur u shkarkua.

Është raportuar gjithashtu se klubi është në një gjendje kaq të vështirë financiare saqë mund të mos jetë në gjendje të përballojë shkarkimin e Ten Hag edhe nëse do të dëshironte. Menaxheri është nën kontratë deri në verën e vitit 2025 dhe ka një pagë që raportohet të jetë rreth 9 milion £ (11.4 milion dollarë). Shkarkimi i tij mund t’i kushtojë klubit rreth 19 milion dollarë, dhe më pas ata do të duhet të angazhojnë më shumë para për të punësuar një zëvendësues.

Nuk është sekret që United është në vështirësi financiare. Atyre iu është dashur të përdorin një lehtësi kredie për të financuar transferimet dhe kanë bërë shumë pak të ardhura kohët e fundit nga shitjet e lojtarëve. Ata gjithashtu kanë marrë një goditje të madhe financiare nga moskualifikimi në fazën eliminatore të Ligës së Kampionëve apo edhe rënia në Europa League.

Ndryshe nga vitet e mëparshme, United nuk ka shumë para rezervë për të hedhur në ndjekje të një trajneri. Dhe edhe pse ardhja e Ratcliffe do të rrisë financat e këlyshit fillimisht, kjo nuk e ndryshon faktin që klubi po kalon në skajet e rregullave të përfitimit dhe qëndrueshmërisë së Premier League. /AlbEu.com/