Pse Mbappe nuk arriti të fitojë Topin e Artë?

Edhe një numër i jashtëzakonshëm golash nuk i mjaftoi Kylian Mbappes për të triumfuar në garën e Topit të Artë 2026. Ylli i Real Madridit u rendit i dyti, pas anglezit Harry Kane, duke parë të mbetej pa çmim pavarësisht sezonit të shkëlqyer individual.
Sipas analizës së gazetës spanjolle Marca, arsyeja nuk lidhet vetëm me statistikat personale. Peshë vendimtare kanë trofetë e fituar me ekipin dhe mënyra se si lojtari përshtatet në lojën kolektive.
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Suksesi i ekipit bën diferencën
Rodri, Ousmane Dembele dhe Harry Kane, tre fituesit e fundit të Topit të Artë, kanë një të përbashkët, vëren Marca: suksesin me klubet e tyre dhe qasjen që e vendos ekipin përpara interesit individual.
Mbappe regjistroi shifra mbresëlënëse para portës, por Real Madridi nuk arriti të sigurojë trofe kolektivë që do ta përforconin kandidaturën e sulmuesit francez.
Edhe pse çmimi u jepet individëve, gazeta argumenton se ai pasqyron gjithnjë e më tepër kontributin në lojën e përbashkët. Kjo u pa edhe te Luka Modric dhe Karim Benzema, të cilët u shpallën fitues në edicione kur gara ishte e hapur.
Statistikat e golave nuk mjaftuan
Mbappe mbërriti në garë pasi doli golashënuesi më i mirë i ligës spanjolle dhe i Ligës së Kampionëve, si dhe shfaqi formë të shkëlqyer shënimi në Kupën e Botës.
Por, sipas Marca-s, këto arritje nuk mundën të mposhtnin kandidatët që ndërthurën paraqitjet individuale me fitoret e ekipit.
Gazeta rikujtoi edhe edicionin e vitit 2025, kur Mbappe u rendit i shtati, ndonëse fitoi Këpucën e Artë. Përpara tij përfunduan futbollistë të Paris Saint-Germain, Barcelonës dhe Liverpoolit, klube që, sipas Marca-s, patën sezone më të suksesshme se Real Madridi dhe fituan trofe të rëndësishëm.
Kane, fituesi i vitit 2026, solli më shumë se gola në lojë. Ai kontribuoi në ndërtimin e aksioneve dhe krijimin e lidhjeve me shokët e skuadrës, duke u bërë më i vlefshëm për sistemin kolektiv, theksoi gazeta.
Mbappe mund ta ndjekë ende ëndrrën në Madrid
Pas humbjes në Londër, Mbappe nuk e fshehu zhgënjimin. Megjithatë, ai ka mundësi ta vazhdojë garën për çmimin duke luajtur me fanellën e Real Madridit.
Marca kujtoi se në vitin 2018, menjëherë pas fitimit të Kupës së Botës me Francën, ylli francez u rendit i katërti, pas Luka Modric, Cristiano Ronaldo dhe Antoine Griezmann.
Edhe në vitin 2020 ai iu afrua çmimit: shënoi 30 gola dhe dha 18 asistime për Paris Saint-Germain, por edicioni u anulua për shkak të pandemisë së coronavirusit.
Në përfundim, Marca e përshkruan garën për Topin e Artë si një maratonë dhe vlerëson se Mbappe ka ende kohë për të arritur synimin. Për këtë, ai duhet t’i shoqërojë sukseset personale me arritje kolektive te Real Madridi.