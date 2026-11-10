Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Sipas të përditshmes “Transfermarkt”, vlera e Kombëtares së Kosovës është 127.55 milionë euro. Në grumbullimin për ndeshjet e shtatorit/tetorit, ajo ishte afro 160 milionë euro.
Rënia lidhet me mungesat në skuadër, përfshirë qendërmbrojtësin Albian Hajdari, i cili vlerësohet 25 milionë euro. Prurjet e reja kanë ndihmuar që vlera e Kosovës të mbetet më e qëndrueshme: Bleon Kurtulus vlerësohet 3 milionë euro, ndërsa Lindrit Kamberi dhe Enis Rexhepi nga 600 mijë euro secili.
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“Dardanët” kanë dy ndeshje më vonë këtë muaj. Të shtunën, më 14 nëntor, presin Izraelin, ndërsa tri ditë më pas udhëtojnë në Dublin për t’u përballur me Irlandën.
Kosovës i duhet të tregojë veten në të dyja takimet për të garantuar vendin e dytë në grup. Kjo pozitë është e domosdoshme për një vend në vazon e dytë të shortit kualifikues për Kampionatin Evropian 2028, i cili hidhet në dhjetor.
Bazuar në statistikat e vlerës së skuadrave, Kosova shihet si favorite ndaj Izraelit, që vlerësohet 76 milionë euro. Kundërshtari tjetër, Republika e Irlandës, ka një vlerë më të lartë, prej 229.3 milionë eurosh.
Ndeshja Kosovë–Izrael luhet të shtunën, në orën 15:00, në stadiumin “Fadil Vokrri”.