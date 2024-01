Pse është vonuar huazimi i Jadon Sanchos te Dortmundi

Jadon Sancho duhej të kthehej në Borussia Dortmund deri më tani, por një avion privat për në Marbella u anulua pasi Manchester United mbetet në bisedime.

CFARE NDODHI?

Anësori ndërkombëtar anglez është larguar nga skuadra e parë në Old Trafford nga shefi i Djajve të Kuq, Erik ten Hag. Ai nuk ka imagjinuar për gjigantët e Premier League që nga gushti dhe është detyruar të punojë larg pjesës tjetër të skuadrës së lartë në bazën stërvitore të klubit në Carrington pas një shpërthimi në mediat sociale.

Një lëvizje në afatin kalimtar të janarit pritej gjithmonë të sanksionohej, me mundësinë për të ndjekur hapat drejt paraqitjes së Dortmundit. Raportet fillestare sugjeruan se një marrëveshje afatshkurtër, e cila do të kushtonte rreth 2.6 milionë paund, do të realizohej gjatë një kampi stërvitor dimëror për BVB.