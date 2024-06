Prezent edhe në Gjermani, tifogrupi ultras “TKZ” jep njoftimin e rëndësishëm

Edhe pak ditë na ndajnë nga ndeshja e parë e Shqipërisë në Euro 2024. Sfida e parë e kuqezinjve të Sylvinhos do të jetë më 15 qershor në orën 21:00 përballë Italisë, ndeshje e cila do të zhvillohet në stadiumin “Signal Iduna Park” të Dortmundit.

Ata që janë gjithmonë pas Kombëtares, sigurisht që do të jenë prezent edhe në Gjermani.

Tifogrupi ultras, “Tifozat Kuq e Zi” do të jenë edhe këtë herë në mbështetje të djemve kuqezi, teksa së fundmi kanë njoftuar edhe për organzimin, përsa i përket sfidës ndaj Italisë.

Njoftimi i Tifozave Kuq e Zi:

Të dashur Tifoza, vendtakimi jonë përpara ndeshjes Itali – Shqipëri në Dortmund do të jetë në “Westpark”, në adresën:

Rittershausstraße, 44137 Dortmund, Germany

https://maps.app.goo.gl/u5WxEbCQGLtvWdqV8?g_st=ic

Atmosfera para ndeshjes do të fillojë që në orën 14:00 dhe marshimi për në stadium në grup do të bëhet në ora 17:15 nga Möllerbrücke. Përjetësisht me ty Shqipëri!