Prej disa javësh i dëmtuar, mbrojtësi spanjoll do i nënshtrohet operacionit

Marco Alonso prej disa javësh është i dëmtuar. Që prej 3 dhjetorit mbrojtësi nuk është pjesë e skuadrës.

Barcelona ka njoftuar tashmë se spanjolli do t’i nënshtrohet një operacioni, për shkak të problemeve të vazhdueshme në shpinë.

Sipas “Mundo Deportive” bëhet me dije se lojtari javën e ardhshme do të operohet për të zgjidhur njëherë e mirë problemet me shpinën. Në këtë mënyrë do të mungojë disa javë deri në rikuperimin e tij. Kjo bën që Xavi Hernandez të mos llogaritë shërbimet e mbrojtësit në ndeshjet e para të vitit 2024. /Newsport.al/